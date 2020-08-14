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    14.08.2020 - 00:05 |

    Tüm Karesi’ye dokunan projeler

    Tüm Karesi’ye dokunan projeler

    Karesi Belediyesi’nin Avrupa Fransa Ulusal Ajansı’na sunduğu 274 bin 382 euroluk Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı projesi kabul edildi. 24 ay sürecek proje ile ilçedeki yüzlerce çiftçiye eğitim verileceğini belirten Başkan Dinçer Orkan, “Yenilikçi ekolojik üretim modelleri, ekolojik üretim için yeni mekanizasyon teknikleri, insan ve hayvan sağlığı gibi konularda Karesi’ye ve üreticilere önemli katkılar sağlayacağız. Balıkesir Üniversitesi ile birlikte yürüteceğimiz projede Prof. Dr. Ergün Demir proje ortağı ve öğretim üyesi Dr. Fatmagül Tolun proje araştırmacısı olarak görev alacak. Belediyemizin projelerini istihdam, eğitim, sosyal politika ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara odaklandırdık. Şuanda hali hazırda sonuçlarının açıklanmasını beklediğimiz 17 uluslar arası proje ve 3 yerel proje bulunmaktadır” diye konuştu.

    Fikir alışverişi

    Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte ilçe genelinde devam eden projeleri inceleyen Orkan hem bilgi verdi hem de fikir alışverişi yaptı. Ortak akla değer verdiklerini dile getiren Orkan, “Balıkesir tarihinin en değerli eserlerine ev sahipliği yapıyoruz. Biz de çalışmalarımızla kent kimliğine katkı koymak istiyoruz. Adalet ve eşitliği ilke edinerek kaliteli ve çözüm odaklı uygulamalar gerçekleştirme misyonuyla, huzur ve mutluluk içerisinde yaşanılan bir Karesi oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunları yaparken temel değerlerimizden de vazgeçmiyoruz” diye konuştu.

    Parklarda bakım

    Öte yandan, ilçe genelindeki yeşil alanların bakım ve temizliğiyle çocuk parklarının onarım ve yenileme çalışmaları sürrüyor. Çalışmalar dahilinde süs havuzu temizliği, çim ve ot biçimi, gece ve gündüz sulama, yabani ot temizliği ve süs bitkilerinde budama işlemleri program dahilinde devam ediyor. Parklar, okul ve cami bahçelerindeki çeşitli nedenlerle bozulan, kırılan çocuk oyun grubu ve kent mobilyalarının tamir ve bakımını yapan ekipler, fonksiyonelliğini yitirmiş kent mobilyalarını ise çağdaş şehircilik anlayışı ile yapılmış yeni kent mobilyaları ile değiştiriyor.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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