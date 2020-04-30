‘Tüm kolaylığı göstereceğiz’

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (Tarım Kredi) ilçelerinde planladığı 130 milyon liralık yatırıma gereken tüm kolaylığı göstereceklerini söyledi, “Şimdi organize sanayi bölgesinde genişleme alanı için bakanlığa müracaat ettik. Tarım Kredi’nin Turgutlu’yu tercih etmesinden dolayı son derece memnun olduk. Yatırımın ilçe ekonomisine ciddi katkıları olacaktır. Tüm çalışmalara da katkı sunmayı taahhüt ediyorum” şeklinde konuştu.