‘Tüm köy çocuklarına armağan ediyorum’

Dünyanın 100’e yakın ülkesinden, tıptan bilişime farklı iş kollarında başarı gösteren 50 girişimcinin katıldığı EY Dünya Yılın Girişimcisi Yarışması’nda Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, en yüksek oyu alarak yarışmayı zirvede tamamladı.

‘Ülkem adına sevindim’

Cannes’taki uluslararası jüri önüne çıkan Yücel, ilk kez gerçekleştirilen halk oylamasında ilham veren girişimciler listesinde birinci geldi.

ABD’den KKTC’ye kadar 6 ülkede faaliyet gösteren Bahçeşehir Üniversitesi’ni, Edirne’den Kars’a 240 kampüste faaliyet gösteren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nı kuran Yücel, eğitimin öncü ismi seçildi.

Bir köy çocuğu olarak başarısını, köy çocuklarına ve tüm çocuklara armağan ettiğini dile getiren, BUEK Yönetim Kurulu Başkanı Yücel, “Bütün dünya çocuklarının kaliteli eğitime erişimi için yıllardır kurumlarımla büyük emek veriyoruz. Bu emeklerimizin karşılığını da halkın seçimiyle almış olduk. Özellikle halkın oylarıyla zirveye çıkmak daha değerli ve önemli. Ülkem adına beni çok sevindirdi. Destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

EY Türkiye’nin, resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda da, “Mutluyuz ve gururluyuz” mesajı yer aldı.