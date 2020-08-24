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    24.08.2020 - 00:00 |

    Tüm liglerin ağabeyi Öztürk

    TFF 1. Lig İzmir temsilcisi Altay’la 1 yıllık sözleşme daha imzalayan İbrahim Öztürk, 2020-21 sezonunda profesyonel liglerde mücadele eden en yaşlı futbolcu olacak

    Tüm liglerin ağabeyi Öztürk

    TFF 1. Lig kulüplerinden İzmir temsilcisi Altay’da forma giyen İbrahim Öztürk, 2020-21 sezonunda profesyonel liglerde mücadele eden en yaşlı futbolcu olacak. Siyah beyazlılarla 1 yıl daha sözleşme uzatan Öztürk, yönetimin kendisini ikna etmesiyle birlikte takıma ağabeylik yapmak için yeniden kadroya dahil oldu. Afyonkarahisar kampında antrenmanları sürdüren 21 Haziran 1981 doğumlu İbrahim’le 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

    Altay’da bırakacak

    Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’nun kariyerini sonlandırmasının ardından İbrahim Öztürk, Türk futbolunun en tecrübeli ismi olarak yeşil sahalarda boy gösterecek. Futbola 18 gibi geç yaşta başlayan İbrahim, 2002 yılında Kayserispor’da profesyonel sözleşme imzalayıp Altay’a ilk olarak 14 yıl önce 2006’da transfer olmuştu. Bursaspor formasıyla 2009-10 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen sergilediği performansla alkış topluyor. İbrahim, geçen sezon Altay’la Süper Lig’e yükselerek jübile yapmak istediğini açıklamış, ancak İzmir temsilcisi Play Off biletini kaçırmıştı.

     

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