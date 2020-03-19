‘Tüm önlemleri aldık panik yapmayacağız’

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, koronavirüs salgınına karşı mücadele başlattıklarını söyledi. Başkan Acar, “Tüm tedbirleri alacağız ama asla panik yapmayacağız. Hepimize düşen görevler var. Virüsten korunmak için belirlenen 14 kurala mutlaka uyalım. Kişisel hijyen tedbirlerimizi alalım. Sadece devlet yetkililerimizin, bakanlıklarımızın açıklamalarına kulak verelim. Asparagas haberlere, dolandırıcılık, hırsızlık gibi olumsuzluklara çok dikkat edelim” diye konuştu.