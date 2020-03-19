BİST85.5770EURO7,090,25USD6,500,29ALTIN309,23-1,68
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Tüm önlemleri aldık panik yapmayacağız’
    ABONE OL
    19.03.2020 - 07:00 |

    ‘Tüm önlemleri aldık panik yapmayacağız’

    Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, koronavirüs salgınına karşı mücadele başlattıklarını söyledi.

    ‘Tüm önlemleri aldık panik yapmayacağız’

    Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, koronavirüs salgınına karşı mücadele başlattıklarını söyledi. Başkan Acar, “Tüm tedbirleri alacağız ama asla panik yapmayacağız. Hepimize düşen görevler var. Virüsten korunmak için belirlenen 14 kurala mutlaka uyalım. Kişisel hijyen tedbirlerimizi alalım. Sadece devlet yetkililerimizin, bakanlıklarımızın açıklamalarına kulak verelim. Asparagas haberlere, dolandırıcılık, hırsızlık gibi olumsuzluklara çok dikkat edelim” diye konuştu.

    Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, korona virüs oturumunda bayıldıHollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Temsilciler Meclisi'nde korona virüs oturumu sırasında aniden bayıldı.
    daha fazla video için
    Rizeli çoban bu kez corona virüse türkü yazdıSosyal medya hesabından paylaştığı türküler ve keçileriyle armut kavgasıyla gündeme gelen Rize’nin Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan çoban Ali Güney bu kez corona virüse (Covid-19) türkü yazdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi | Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de corona virüsünden ikinci ölüm, vaka sayısı 191!

    Son dakika haberi | Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de corona virüsünden ikinci ölüm, vaka sayısı 191!

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

    Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

    Sıradaki Haber