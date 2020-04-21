21.04.2020 - 07:00 |
Tüm pazaryerlerine dezenfektan tüneli
Bornova Belediyesi, Fen İşleri Atölyesi’nde üretilen ve ilk olarak en büyük yoğunluğun yaşandığı Merkez Pazaryeri’nin girişine konulan dezenfektan tünellerinin sayısını arttırdı.
Bornova Belediyesi, Fen İşleri Atölyesi’nde üretilen ve ilk olarak en büyük yoğunluğun yaşandığı Merkez Pazaryeri’nin girişine konulan dezenfektan tünellerinin sayısını arttırdı. Pazaryerlerinin salgın sürecinde en riskli alanların başında geldiğini ifade eden Başkan Mustafa İduğ, “Kendi imkanlarımız ile ürettiğimiz dezenfektan tünellerininin sayısını 9’a çıkarttık” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.