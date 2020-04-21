Tüm pazaryerlerine dezenfektan tüneli

Bornova Belediyesi, Fen İşleri Atölyesi’nde üretilen ve ilk olarak en büyük yoğunluğun yaşandığı Merkez Pazaryeri’nin girişine konulan dezenfektan tünellerinin sayısını arttırdı. Pazaryerlerinin salgın sürecinde en riskli alanların başında geldiğini ifade eden Başkan Mustafa İduğ, “Kendi imkanlarımız ile ürettiğimiz dezenfektan tünellerininin sayısını 9’a çıkarttık” dedi.