‘Tüm Türkiye ağladı’

Başkan Ergün, “Bu elim hadisenin 6’ncı yılında bir kez daha hayatlarını kaybeden maden şehitlerini saygı ve rahmetle anıyorum. 13 Mayıs 2014’te yalnızca Soma değil, yalnızca Manisa değil, 83 milyonun tamamı ağlamış ve maden faciasına manen de olsa maruz kalmıştır. Türkiye tarihinin en büyük iş kazasında milletimiz, 301 madencisine yanmış, bu acıyla gözyaşı dökmüştür. Yaşanan bu elim hadiseyi anlatmak için kelimeler kifayetsiz. Bu elim hadisenin yıldönümünde hayatını kaybeden madencilerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz” ifadesini kullandı.