Tüm ülke çocuklarına Bayraklı’dan eğitim

Pandemi sürecinde yüz yüze eğitimlerin askıya alınmasıyla, Bayraklı’da gönüllü öğretmenler bir araya geldi; hem YKS hem de LGS’ye hazırlanan öğrenciler için Bayraklı Belediyesi öncülüğünde kurdukları Bayraklı Eğitim Kanalı (tvbek) ile televizyondan ders anlatmaya başladı. Hafta içi her gün 09.00-11.00 saatleri arasında tüm branşlarda eğitim veren tvbek, TV 35 ekranlarından izlenebilecek. Projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Türkiye’de bir ilk

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Serdar Sandal, “tvbek, alternatif bir eğitim kanalı değildir. Mevcut eğitim sürecine katkı sağlamayı hedefleyen gönüllü bir kuruluştur. Amacımız, dezavantajlı öğrencilerimize ulaşmak. Öğretmenlerimize ve projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Sandal, “Evlerinde bilgisayar veya internet olanağı bulunmayan öğrencilerimiz tvbek’e TV 35 üzerinden erişebilecek. Bunun yanında önümüzdeki hafta 200’e yakın öğrenciye tablet dağıtacağız.

Bu kenti marka kent yapabilmek için, Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı projemizi de hayata geçireceğiz. Bambaşka çevre, iletişim ve kent yaratacağız. Bayraklı, çocuklarımızın, gençlerimizin hayallerini anlatacağı bir kent olacak” diye konuştu. Toplantıda projeyi tanıtan sunum yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Çağrı Şahin de, “Şimdilik 8 ile 12’nci sınıf ve mezun öğrencilere tüm branşlarda eğitim verecek. 28 haftalık bir süreç belirlendi. Yaklaşık 30 gönüllü eğitimci sürece katkı veriyor ve halen içerik hazırlamak, teknik konularda destek vermek isteyen herkese kapımız açık” şeklinde konuştu.

TV 35 Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Umutoğulları ise, “Yayınlar sonunda öğrencilerimizin umutlarını yerine getirmelerinde biraz katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuzdur” ifadesini kullandı.

Frekans bilgileri

- Türksat 4A Turkcell TV D-Smart Kablo Tv

- Frekans: 12245 Mhz 252. Kanal 235. Kanal 889. Kanal

- Sembol: 27500

- Polarizasyon: Yatay (H)

- FEC: 5/6

Youtube kanalı

1- Bayraklı Belediyesi

2- tvbek