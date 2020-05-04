04.05.2020 - 00:03 |
‘Tüm yolları yeniliyoruz’
Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım ağını yenilemek ve altyapıyı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Kent genelinde yenilenmemiş yol kalmayacak” dedi.
Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.