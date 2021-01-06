Tünellerin yüzde 74’ü tamam

Gidiş- geliş olmak üzere iki hat üzerinde devam eden derin tünel çalışmalarında ilk TBM (tünel açma makinesi) 3.886 metre ilerleme sağlarken, daha sonra devreye alınan ikinci TBM ile de 2182 metrelik tünel kazıldı. Büyükşehir, dev makinelerle derin tünel kazma çalışmalarının yanı sıra, klasik tünel açma yöntemi olan Yeni Avusturya Tünel Metodu (NATM) ile başlattığı kazılarını da sürdürüyor. Bu çalışmalarda kazılan tünelin uzunluğu ise 4678 metreye ulaştı. Böylece TBM ve NATM yöntemleriyle açılan toplam tünel uzunluğu 10 bin 746 metreyi buldu. Hattaki toplam tünel kazılarının ise yüzde 74’ü tamamlanmış oldu.