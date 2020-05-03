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    HaberlerEge Haberleri TÜPRAŞ’tan ara
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    03.05.2020 - 00:00 |

    TÜPRAŞ’tan ara

    TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi, koronavirüs salgını nedeniyle akaryakıt talebinde düşüş olduğunu, 5 Mayıs-1 Temmuz günleri arasında üretime ara vereceğini duyurdu.

    TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “İç ve dış piyasalarda devam eden genel ticari faaliyetlerin aksaması ve buna bağlı talepte meydana gelen azalış nedeniyle, İzmir Rafinerisinde üretimimiz geçici süreliğine kademeli olarak durdurulacaktır.” l  DHA

     

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