03.05.2020 - 00:00 |
TÜPRAŞ’tan ara
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi, koronavirüs salgını nedeniyle akaryakıt talebinde düşüş olduğunu, 5 Mayıs-1 Temmuz günleri arasında üretime ara vereceğini duyurdu.
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İç ve dış piyasalarda devam eden genel ticari faaliyetlerin aksaması ve buna bağlı talepte meydana gelen azalış nedeniyle, İzmir Rafinerisinde üretimimiz geçici süreliğine kademeli olarak durdurulacaktır.” l DHA
Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.