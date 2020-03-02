02.03.2020 - 00:00 |
TURBELDAK, Armutlu Kazan parkurundaydı
Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) Armutlu ve Kazan Gölü çevresinde bir yürüyüş gerçekleştirdi. TURBELDAK Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, “Piknik için bu bölgeyi tercih eden insanların çöplerini bırakması bizleri oldukça üzdü. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.
Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.