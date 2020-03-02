TURBELDAK, Armutlu Kazan parkurundaydı

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) Armutlu ve Kazan Gölü çevresinde bir yürüyüş gerçekleştirdi. TURBELDAK Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, “Piknik için bu bölgeyi tercih eden insanların çöplerini bırakması bizleri oldukça üzdü. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.