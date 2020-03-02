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    HaberlerEge Haberleri TURBELDAK, Armutlu Kazan parkurundaydı
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    02.03.2020 - 00:00 |

    TURBELDAK, Armutlu Kazan parkurundaydı

    TURBELDAK, Armutlu Kazan parkurundaydı

    Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) Armutlu ve Kazan Gölü çevresinde bir yürüyüş gerçekleştirdi. TURBELDAK Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, “Piknik için bu bölgeyi tercih eden insanların çöplerini bırakması bizleri oldukça üzdü. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.

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