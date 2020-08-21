Turgutlu Belediyesi’nde en düşük maaş 3245 lira

Turgutlu Belediyesi taşeron işçiler için imzaladığı yeni sözleşme ile en düşük maaşı 3 bin 245 liraya yükseltti. Sözleşme ile ilçe belediyeleri arasında en yüksek maaşı ödeyenlerden bir tanesi olduklarını belirten Başkan Çetin Akın, “Çalışanlarımızın maaşlarına 01.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 9 zam yapıldı. 2020 başında yapmış olduğumuz zamla birlikte toplamda iki yıl için yüzde 25-26 oranında zam yapmış oluyoruz. Çalışanları 7 gruba ayırdık. Yani aynı işi yapan arkadaşlarımızın hepsi aynı ücreti alacak” dedi. Sözleşme ile verilen sosyal hakların bazıları ise şöyle:

Yeni destekler

“3 gün olan evlenme izni 7 güne, 5 gün olan doğum izni 7 güne, 3 gün olan ölüm izni 7 güne çıkarıldı. Çocuğu sünnet olana 3 gün, evini taşıyana 2 gün, Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelli personele 1 gün ücretli izin verilecek. Kadın çalışanlar kendi belirleyecekleri bir tarihte ayda 1 gün izinli sayılacak. Ayrıca en yükseği 500 lira olan dini bayramlarda ikramiye, çocuk yardımı ve evlilik yardımı gibi destekler geldi.”