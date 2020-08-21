BİST1.1270.19EURO8.680.31USD7.300.05ALTIN457.571.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Turgutlu Belediyesi’nde en düşük maaş 3245 lira
    ABONE OL
    21.08.2020 - 00:03 |

    Turgutlu Belediyesi’nde en düşük maaş 3245 lira

    Turgutlu Belediyesi’nde en düşük maaş 3245 lira

    Turgutlu Belediyesi taşeron işçiler için imzaladığı yeni sözleşme ile en düşük maaşı 3 bin 245 liraya yükseltti. Sözleşme ile ilçe belediyeleri arasında en yüksek maaşı ödeyenlerden bir tanesi olduklarını belirten Başkan Çetin Akın, “Çalışanlarımızın maaşlarına 01.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 9 zam yapıldı. 2020 başında yapmış olduğumuz zamla birlikte toplamda iki yıl için yüzde 25-26 oranında zam yapmış oluyoruz. Çalışanları 7 gruba ayırdık. Yani aynı işi yapan arkadaşlarımızın hepsi aynı ücreti alacak” dedi. Sözleşme ile verilen sosyal hakların bazıları ise şöyle:

    Yeni destekler

    “3 gün olan evlenme izni 7 güne, 5 gün olan doğum izni 7 güne, 3 gün olan ölüm izni 7 güne çıkarıldı. Çocuğu sünnet olana 3 gün, evini taşıyana 2 gün, Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelli personele 1 gün ücretli izin verilecek. Kadın çalışanlar kendi belirleyecekleri bir tarihte ayda 1 gün izinli sayılacak. Ayrıca en yükseği 500 lira olan dini bayramlarda ikramiye, çocuk yardımı ve evlilik yardımı gibi destekler geldi.”             

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

    Bakan Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Aile avukatının talebi kabul edildi

    Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Aile avukatının talebi kabul edildi

    Sıradaki Haber