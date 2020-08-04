Turgutlu Belediyesi’nden istihdama katkı

Turgutlu Belediyesi, Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından Vestel ile üretim personeli alımlarında işbirliği yaptı. Proje ile belediye, iş arayan vatandaşın Vestel’e başvuru yapmasına yardımcı olacak.

“18-40 yaş aralığında olup iş arayışında olan hemşehrilerimiz, isbasvuru.vestelkariyer.com/maviyaka web adresinden ya da bizzat belediyemizdeki hizmet noktasına gelerek başvurularını gerçekleştirebilir” diyen Başkan Çetin Akın, “Turgutlu halkının yanında olduğumuzu hissettirmek ve iş arayış süreçlerini en kısa zamanda sonlandırıp iş sahibi yapmak adına özel sektör ile ilişkilerimizi daha da yoğunlaştıracağız ve önümüzdeki günlerde bir çok firmanın işe alımlarına müdahil olacağız” ifadelerini kullandı.