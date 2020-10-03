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    03.10.2020 - 07:00 |

    Turgutlu Belediyespor’a 3E Girişim’den destek

    Turgutlu Belediyespor ile 3E Girişim Gıda Tic. Ltd. Şti. arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

    Turgutlu Belediyespor’a 3E Girişim’den destek

    Turgutlu Belediyespor ile 3E Girişim Gıda Tic. Ltd. Şti. arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Törene Turgutlu Belediye Başkanı ve Turgutlu Belediyespor Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, 3E Girişim Gıda Tic. Ltd. Şti. Kurucu Ortağı Melih Bildiren katıldı. Sponsorluk sözleşmesine göre 3E Girişim Gıda Tic. Ltd. Şti. Turgutlu Belediyespor’un Saka Su markasıyla içecek sponsoru oldu. İş birliği adına konuşan Başkan Çetin Akın, “Futbol, basketbol ve voleybol branşlarıyla temsil eden Belediyespor’umuza desteklerin artarak devam etmesi bizler için mutluluk verici. 3E Girişim Gıda Tic. Ltd. Şti. ve Kurucu Ortağı Melih Bildiren’e Belediyespor’a içecek sponsoru oldukları için teşekkür ediyorum” dedi. 3E Girişim Gıda Tic. Ltd. Şti. Kurucu Ortağı Melih Bildiren ise, “Futbol, kadın basketbol ve erkek voleybol takımına her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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