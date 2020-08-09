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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu BLD. Ceren’le imzaladı
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    09.08.2020 - 00:00 |

    Turgutlu BLD. Ceren’le imzaladı

    Geçtiğimiz yıl ilk kez Bölgesel Lig’de mücadele eden ve bu yıl iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımı ikinci dış transferini Ceren Kancaoğlu ile gerçekleştirdi.

    Turgutlu BLD. Ceren’le imzaladı

    Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Geçtiğimiz yıl ilk kez katıldığımız bölgesel ligde bu yıl daha iddialı, üst seviye basketbol oynayan ve bir üst ligi hedefleyen kadro için antrenörlerimizle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Takıma katıldığı için oldukça mutlu olduğunu söyleyen Ceren Kancaoğlu ise, “Böylesine güzel bir ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

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