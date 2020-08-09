Turgutlu BLD. Ceren’le imzaladı

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Geçtiğimiz yıl ilk kez katıldığımız bölgesel ligde bu yıl daha iddialı, üst seviye basketbol oynayan ve bir üst ligi hedefleyen kadro için antrenörlerimizle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Takıma katıldığı için oldukça mutlu olduğunu söyleyen Ceren Kancaoğlu ise, “Böylesine güzel bir ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.