Turgutlu BLD yıldızlarını buldu

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, geleceğin yıldız adayları olarak gösterilen 20 yaşındaki Sıla Berza Bilgin ve 18 yaşında Rojbin Ağaslan ile sözleşme imzaladı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz’ın makamında gerçekleştirilen imza töreninde genç oyuncular Sıla ve Rojbin sözleşmeyi imzaladı. Genç yaşta olmalarına rağmen önemli tecrübeleri olan iki oyuncu transfer ettiklerini belirten Honaz, “Hem Sıla hem de Rojbin genç yaşlarına rağmen önemli tecrübeleri olan, gelecekte çok iyi yerlerde olacağını düşündüğümüz oyuncular. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.