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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu BLD’de çalışmalar tam gaz
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    20.01.2021 - 00:00 |

    Turgutlu BLD’de çalışmalar tam gaz

    Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

    Turgutlu BLD’de çalışmalar tam gaz

    Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda Başantrenör Serdar Babacan gözetiminde çalışmalarını sürdüren Turgutlu BLD’de gözler artık Basketbol Federasyonu’na çevrilmiş durumda. Şubat ayında liglerin büyük ölçüde başlaması bekleniyor. Turgutlu BLD’de, sezon başında anlaşılan point guard pozisyonunda oynayan Çağla Uslu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Çağla yerine Fenerbahçe altyapısında yetişen pivot pozisyonunda oynayan Fatma Nur Şimşek ile anlaşıldı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Oyuncularımız ve teknik ekibimiz hazırlıklarına devam ediyor. Artık liglerin başlamasını ve sezonu şampiyonlukla noktalamayı bekliyoruz” dedi.

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