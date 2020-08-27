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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu BLD’de takviyeler sürüyor
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    27.08.2020 - 00:00 |

    Turgutlu BLD’de takviyeler sürüyor

    Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nda Başantrenör Serdar Babacan’ın yardımcısı olarak görev alacak olan Musa Ölmez ve atletik performans koçu olarak görev yapacak olan Spor Genetiği Uzmanı Bilen Hocaoğlu için imza töreni düzenlendi.

    Turgutlu BLD’de takviyeler sürüyor

    Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz’ın katılımıyla düzenlenen imza törenine Turgutlu Belediyesi Basketbol Şube Sorumlusu Ceyhan Önk, Kadın Basketbol Başantrenörü Serdar Babacan, Yardımcı Antrenör Musa Ölmez, Atletik Performans Koçu Spor Genetiği Uzmanı Bilen Hocaoğlu katıldı. Tören sonrası konuşan Fırat Honaz, “İlk kez geçtiğimiz yıl mücadele ettiğimiz Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde bu yıl daha profesyonel hamlelerle ilerliyoruz. Sezon sonu hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için bir an önce çalışmaya başlayıp Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nı daha iyi yerlere getireceğiz” dedi.

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