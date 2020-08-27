Turgutlu BLD’de takviyeler sürüyor

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz’ın katılımıyla düzenlenen imza törenine Turgutlu Belediyesi Basketbol Şube Sorumlusu Ceyhan Önk, Kadın Basketbol Başantrenörü Serdar Babacan, Yardımcı Antrenör Musa Ölmez, Atletik Performans Koçu Spor Genetiği Uzmanı Bilen Hocaoğlu katıldı. Tören sonrası konuşan Fırat Honaz, “İlk kez geçtiğimiz yıl mücadele ettiğimiz Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde bu yıl daha profesyonel hamlelerle ilerliyoruz. Sezon sonu hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için bir an önce çalışmaya başlayıp Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nı daha iyi yerlere getireceğiz” dedi.