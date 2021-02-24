Turgutlu BLD’de yüzler gülüyor

Rakip takımın evinde oynanan maçta Turgutlu BLD, 22-25, 23-25 ve 21-25’lik skorlarla Karacabey Belediyespor’u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Turgutlu BLD, 2. Lig’in 21. haftasında Cavidil Spor’u kendi evinde ağırlayacak. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanacak maç 27 Şubat Cumartesi günü, saat 14.00’da başlayacak. Erkek voleybol takımıyla gurur duyduklarını belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Bursa’dan galibiyetle dönen takımımızı kutluyor, bu hafta oynayacakları maçı da kazanarak Turgutlumuza bir galibiyet sevinci daha yaşatacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.