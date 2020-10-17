85,65BİST1.1931.04EURO9.310.19USD7.930.03ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Turgutlu BLD’nin voleybolcuları 2. lig’de perdeyi açıyor
    ABONE OL
    17.10.2020 - 07:00 |

    Turgutlu BLD’nin voleybolcuları 2. lig’de perdeyi açıyor

    Geçtiğimiz yıl Bölgesel Lig’de mücadele eden ve 2. Lig’e yükselen Turgutlu Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, 2. Lig’deki ilk maçına bugün saat 14.00’te Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda Simav Şeref Koleji karşısında çıkacak.

    Turgutlu BLD’nin voleybolcuları 2. lig’de perdeyi açıyor

    Geçtiğimiz yıl Bölgesel Lig’de mücadele eden ve 2. Lig’e yükselen Turgutlu Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, 2. Lig’deki ilk maçına bugün saat 14.00’te Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda Simav Şeref Koleji karşısında çıkacak. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Öncelikle yeni sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını diliyorum. Sakatlıklardan uzak, başarılı bir sezon geçiririz umarım. Geçen yıl kurduğumuz ve bölgesel ligde Turgutlu’yu başarılı bir şekilde temsil eden takımımız bu yıl 2. Lig’de mücadele edecek. Maçın sonunda kazanan biz oluruz” şeklinde konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kumburgaz ‘gerginliği’

    Kumburgaz ‘gerginliği’

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    ‘Türkiye’nin gitmesini hiç kimse bekleyemez’

    ‘Türkiye’nin gitmesini hiç kimse bekleyemez’

    Sıradaki Haber