Turgutlu BLD’nin voleybolcuları 2. lig’de perdeyi açıyor

Geçtiğimiz yıl Bölgesel Lig’de mücadele eden ve 2. Lig’e yükselen Turgutlu Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, 2. Lig’deki ilk maçına bugün saat 14.00’te Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda Simav Şeref Koleji karşısında çıkacak. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Öncelikle yeni sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını diliyorum. Sakatlıklardan uzak, başarılı bir sezon geçiririz umarım. Geçen yıl kurduğumuz ve bölgesel ligde Turgutlu’yu başarılı bir şekilde temsil eden takımımız bu yıl 2. Lig’de mücadele edecek. Maçın sonunda kazanan biz oluruz” şeklinde konuştu.