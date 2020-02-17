17.02.2020 - 00:00 |
Turgutlu, güreşe hazır
Turgutlu Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği 14. Büyük Turgutlu Deve Güreşleri, 8 Mart’ta yapılacak. Güreşler, Irlamaz 2. Etap Koşukırı mevkiinde gerçekleşecek etkinlikte, pehlivan develer kozlarını paylaşacak.
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.