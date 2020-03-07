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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu, İdlib şehitlerini andı
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    07.03.2020 - 00:05 |

    Turgutlu, İdlib şehitlerini andı

    Turgutlu Belediyesi, İdlib şehitleri için lokma hayrı yaptı, Kuran-ı Kerim okutturdu.

    Turgutlu, İdlib şehitlerini andı

    Şehitler için düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Çetin Akın, “İdlib’ten aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini yaktı. Gerçekleştirilen hain saldırıda şehadete yürüyen askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Devam eden operasyonlarda görev alan askerlerimizin Allah yardımcısı olsun” ifadesini kullandı.

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