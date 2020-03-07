07.03.2020 - 00:05 |
Turgutlu, İdlib şehitlerini andı
Turgutlu Belediyesi, İdlib şehitleri için lokma hayrı yaptı, Kuran-ı Kerim okutturdu.
Şehitler için düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Çetin Akın, “İdlib’ten aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini yaktı. Gerçekleştirilen hain saldırıda şehadete yürüyen askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Devam eden operasyonlarda görev alan askerlerimizin Allah yardımcısı olsun” ifadesini kullandı.
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