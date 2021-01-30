Turgutlu OSB küllerinden doğdu

Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kanun gereği görevi iş adamlarına devretti. Müteşebbis Heyeti Başkan Vekilliği görevini yürütecek olan Akın, “Turgutlu ve ülke ekonomisine katkı sunmak için mesaimize devam edeceğiz” dedi. İki yıl önce sıfır lira ile aldıkları OSB kasasını, 25 milyon lira olarak yeni yönetime devrettiklerini belirten Akın, şöyle konuştu:

Alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladık. İnternet, su, doğalgaz ve arıtma sorunlarını giderdik. Sağlıklı elektrik sağlayabilmek için de çalışmalarımızı başlattık. Öte yandan iptal edilen ruhsatları verdik. Daha sonra yatırımcılarla genel kurul yaptık. İş adamlarımız bizimle çalışmaktan memnuniyeti dile getirdi. İş adamlarımız müteşebbis heyet ile yola devam etmenin hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlayacağını ifade etti, biz de görevden kaçmadık. Öte yandan genişleme alanı ile ilgili olarak da bakanlıkta son noktalara geldik. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki aylarda ciddi adımlar atmış olacağız. Bizim derdimiz burada yatırımcıya her türlü kolaylığı sağlayarak hem Turgutlu’muzun hem de ülkemizin katma değerine katkı sunmak.”