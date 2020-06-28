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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu tarihine sahip çıkıyor
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    28.06.2020 - 00:03 |

    Turgutlu tarihine sahip çıkıyor

    Turgutlu Belediyesi, hayata geçireceği iki yeni projeyle tarihe sahip çıkmaya devam ediyor.

    Turgutlu tarihine sahip çıkıyor

    İlçenin önemli tarihi yapılarından olan eski banka binası ve Gavur Hamamı’nın belediye ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda restorasyon ve kütüphaneye dönüştürülmesi çalışmaları gerçekleştirilecek.

    Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile çalışmaların başlatılmasıyla ilgili protokol imzaladıklarını belirten Başkan Çetin Akın, “Çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceğiz. Gerçekleştireceğimiz bu projemizin Turgutlu’muza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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