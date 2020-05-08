08.05.2020 - 00:04 |
Turgutlu, yaz sezonuna hazır
Turgutlu Belediyesi yaz mevsimine hazırlık çalışmalarına devam ediyor.
Turgutlu’nun farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında tamirat ve asfaltlama yapılıyor, çiçek ekimi ve süs havuzu çalışmaları sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlama, bakım ve onarımları gerçekleştirirken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, Turgutlu’nun çehresini güzelleştirmeye devam ediyor.
Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.