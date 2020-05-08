Turgutlu, yaz sezonuna hazır

Turgutlu’nun farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında tamirat ve asfaltlama yapılıyor, çiçek ekimi ve süs havuzu çalışmaları sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlama, bakım ve onarımları gerçekleştirirken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, Turgutlu’nun çehresini güzelleştirmeye devam ediyor.