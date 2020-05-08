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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu, yaz sezonuna hazır
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    08.05.2020 - 00:04 |

    Turgutlu, yaz sezonuna hazır

    Turgutlu Belediyesi yaz mevsimine hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

    Turgutlu, yaz sezonuna hazır

    Turgutlu’nun farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında tamirat ve asfaltlama yapılıyor, çiçek ekimi ve süs havuzu çalışmaları sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlama, bakım ve onarımları gerçekleştirirken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, Turgutlu’nun çehresini güzelleştirmeye devam ediyor.

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