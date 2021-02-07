‘Turgutlu’da büyük başarı yakalandı’

Çetin Akın, Ahmet Akın’a proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aktardı. İki isim, ilerleyen süreçlere ilişkin de fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Çetin Akın, yıllar sonra Turgutlu Belediyesi’ni kazandıklarını belirtti, “Halkımıza hizmet etmek için mücadele ediyoruz. Belediyeyi artık kendi çarklarıyla çeviriyoruz, ekonomik olarak çok iyi noktadayız. Hizmet ve proje hazırlama noktasında da iyi noktaya geldik. Kalan 3 yıllık sürede de, Turgutlu’nun tespit ettiğimiz ihtiyaçları için bütün samimiyetimizi ve inancımızı ortaya koyacağız” dedi.



‘Yakın takipteyiz’



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Turgutlu’da seçimde büyük bir başarı yakalandığına vurgu yaptı, “Seçimi aldığımız günden bu yana yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Hem ekonomik açıdan hem de kentin daha iyileşmesi, daha yaşanabilir, daha güzel bir yer olması açısından yaptığı çalışmalar için Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.