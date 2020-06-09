Turgutlu’da hizmet atağı

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez mahallelerin bakım, tamirat ve asfaltlama çalışmalarıyla birlikte eş zamanlı olarak kırsal mahallelerinin de bakım, tamirat ve asfaltlama çalışmalarını yürütüyor. Öte yandan, normalleşme süreciyle yeniden açılan işyerleri dezenfekte edildi. Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlumuzun tüm mahalleleri ve ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışmalarımız eksiksiz devam ediyor” dedi.