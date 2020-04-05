Turgutlu’da temizlik

Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla pek çok noktanın dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca, vatandaşların ve esnafın kullanmaları amacıyla Turgutlu’nun merkez ve kırsal mahallelerinde kurulan pazaryerlerine el dezenfektanları yerleştirdi.