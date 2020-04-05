05.04.2020 - 00:01 |
Turgutlu’da temizlik
Turgutlu Belediyesi, koronavirüsle mücadelesini ara vermeden sürdürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla pek çok noktanın dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca, vatandaşların ve esnafın kullanmaları amacıyla Turgutlu’nun merkez ve kırsal mahallelerinde kurulan pazaryerlerine el dezenfektanları yerleştirdi.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.