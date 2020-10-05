Turgutlu’daki öğrencilere jest

Turgutlu’da faaliyet gösteren internet cafeler Gelirsen ve Game Master, Turgutlu Belediyesi’nin başlattığı “Gelecek Seninle Aydınlansın” projesine destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin ders saatlerinde bilgisayarlardan ücretsiz olarak faydalanmasını sağlayacak.

Duyarlılıkları için Gelirsen Cafe sahibi Ali Çelik ile Game Master Cafe sahibi Bayram Ok’e teşekkür eden Başkan Çetin Akın, “Bu davranışın Turgutlu’daki tüm internet cafelere örnek olmasını ve tüm internet cafelerin kapılarını ders saatlerinde ücretsiz olarak eğitime açmalarını temenni ediyorum. Ayrıca evlerinde sınırsız internet kullanan vatandaşlarımızda wi-fi şifrelerini kaldırırsa evlerinde internet bulunmayan vatandaşlara yardımcı olabilirler. Bu iyilik kampanyasının Turgutlu’da tüm çocuklarımızın sorunsuz olarak eğitimlerini alana kadar sürmesi en büyük dileğimizdir” dedi.

55 koltuk hazır

Altay Mahallesi Akgün Sokak Numara 6’da bulunan Gelirsen Cafe 35 öğrenci, Şehitler Mahallesi Yedieylül Yolu Numara 144’de bulunan Game Master Cafe ise 20 öğrenci ağırlayabilecek.