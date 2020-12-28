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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu’daki üreticiye 4 bin 500 kayısı fidanı
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    28.12.2020 - 00:02 |

    Turgutlu’daki üreticiye 4 bin 500 kayısı fidanı

    Turgutlu’daki üreticiye 4 bin 500 kayısı fidanı

    MANİSA Turgutlu’da, 15 üreticiye ihracata yönelik erkenci yarı bodur kayısı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında 4 bin 500 adet kayısı fidanı dağıtıldı. Proje hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, “Bölgede kiraz yetiştiriciliğinin yaygın olması, buraya çok sayıda ihracatçı firmayı çekiyor. Kayısıya da rağbet gösterdiklerini biliyoruz. Projemizle üretici ailelere ve yurt ekonomisine katkı sağlayacağız” dedi. DHA

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