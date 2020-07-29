Turgutlulu çocukların hediyesi Life City’den

Turgutlu’da ÖzManysa İnşaat tarafından yaşama geçirilen Life City projesinin kurucusu ve Genel Müdürü Mesut Çiftçi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. İhtiyaç sahibi 550 çocukla sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir araya gelen Life City ekibi, çocuklara giyim alışverişi için 150 liralık hediye çeki verdi. Ekip olarak proje sürecinde Turgutlu halkıyla bir bağ kurduklarını kaydeden Çiftçi, şunları söyledi:

Yüzleri güldürdü

“Her bayram yaptığımız gibi bu bayramda da ihtiyaç sahipleriyle bir araya geliyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Bugün bunu bir kez daha yapıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Geleceğimizin yapı taşı olan çocuklarımızla erkenden bayramlaşarak 550 çocuğumuza giyim alışverişi için hediye çeki verdik. Bizi kamçılayan ve daha azimle çalışmamıza sebep olan bu duygusuyu yaptığımızın işin ruhuna katıyor ve ülkemiz için daha nice faydalı ve katma değeri yüksek işlerde buluşmayı ümit ediyoruz.”