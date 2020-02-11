Turgutlulu kızlar il şampiyonu oldu

Turgutlu Belediyespor U16 Yıldız Kız Basketbol Takımı Manisa İl Şampiyonu oldu. Son maçta sahasında karşılaştığı Basketmania’yı 61-42 mağlup eden Turgutlu Belediyespor mart ayında düzenlenecek olan bölge şampiyonasında Manisa’yı temsil edecek. Takımın başarısıyla gurur duyduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “İl şampiyonu olan takımımızı ve hocalarımızı kutlarım. Bizleri gururlandırdılar. Manisamızı temsil edecekleri bölge şampiyonasında takımımıza başarılar dilerim” dedi.