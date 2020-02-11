11.02.2020 - 07:00 |
Turgutlulu kızlar il şampiyonu oldu
Turgutlu Belediyespor U16 Yıldız Kız Basketbol Takımı Manisa İl Şampiyonu oldu.
Turgutlu Belediyespor U16 Yıldız Kız Basketbol Takımı Manisa İl Şampiyonu oldu. Son maçta sahasında karşılaştığı Basketmania’yı 61-42 mağlup eden Turgutlu Belediyespor mart ayında düzenlenecek olan bölge şampiyonasında Manisa’yı temsil edecek. Takımın başarısıyla gurur duyduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “İl şampiyonu olan takımımızı ve hocalarımızı kutlarım. Bizleri gururlandırdılar. Manisamızı temsil edecekleri bölge şampiyonasında takımımıza başarılar dilerim” dedi.
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.