Turgutlu’nun fark yaratan projeleri

Turgutlu Belediyesi’nin 2 milyon liralık yatırımla kurduğu asfalt şantiyesi törenle açıldı. “Turgutlu’da hiçbir yolda problem kalmayacak” diyen Başkan Çetin Akın, “Göreve geldiğimiz günden bu yana asfaltlama çalışmaları ile ilgili çok ciddi sıkıntılar çekiyorduk. Kurmuş olduğumuz tesisle birlikte önümüzdeki yıl 70 bin metrekare civarında ova yolları ve şehir içerisindeki çalışmalarla ilgili planlamaları yaptık. 2021’de arazi yollarının 50 kilometrelik kısmında asfalt çalışmalarının yapılması planlanıyor. Şantiyeye bağlı iki araçla günlük 7 kilometre yol yapılabilecek. İhtiyaç duyulan noktalarda asfalt çalışmaları ivedilikle tamamlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

41 kişi iş başı yaptı

Belediyenin İŞKUR Hizmet Noktası ise 41 vatandaşı daha iş sahibi yaptı. Hizmet Binası’nda yapılan en mülakat Klimasan ile oldu. 41 kişinin işe alımı olumlu sonuçlandı. Son beş aylık süreç içerisinde de toplam 970 Turgutlulu iş sahibi oldu.

Pandemi süreciyle daha da artan işsizlik sorununa olmak istediklerini belirten Başkan Akın, “İzmir, Manisa ve Turgutlu’daki firmalarla işbirliği içerisindeyiz. Hemşehrilerimizin yaşamlarını daha güzel ve de mutlu hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.