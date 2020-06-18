Turgutlu’nun her köşesine hizmet

Öte yandan, Yayla Mahallesi’nde kiraz üreticileri ile tüketiciyi bir araya getirecek olan, ayrıca vatandaşın çok amaçlı olarak da kullanabileceği kiraz alım yerinin yapımının devam ettiğini belirten Akın, “En kısa sürede tamamlayıp çiftçinin hizmetine açacağız” dedi