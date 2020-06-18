18.06.2020 - 00:01 |
Turgutlu’nun her köşesine hizmet
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sabahın erken saatlerinde Fen İşleri Şantiyesi, Çepnidere, Çepnibektaş ve Ergenekon mahalleleri, Koşukırı Mevkisi, Sevinç, İbrahimci, Alankuyu, Bayram Yeri ve Şehitler parklarında incelemelerde bulundu.
Öte yandan, Yayla Mahallesi’nde kiraz üreticileri ile tüketiciyi bir araya getirecek olan, ayrıca vatandaşın çok amaçlı olarak da kullanabileceği kiraz alım yerinin yapımının devam ettiğini belirten Akın, “En kısa sürede tamamlayıp çiftçinin hizmetine açacağız” dedi