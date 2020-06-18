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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu’nun her köşesine hizmet
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    18.06.2020 - 00:01 |

    Turgutlu’nun her köşesine hizmet

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sabahın erken saatlerinde Fen İşleri Şantiyesi, Çepnidere, Çepnibektaş ve Ergenekon mahalleleri, Koşukırı Mevkisi, Sevinç, İbrahimci, Alankuyu, Bayram Yeri ve Şehitler parklarında incelemelerde bulundu.

    Turgutlu’nun her köşesine hizmet

    Öte yandan, Yayla Mahallesi’nde kiraz üreticileri ile tüketiciyi bir araya getirecek olan, ayrıca vatandaşın çok amaçlı olarak da kullanabileceği kiraz alım yerinin yapımının devam ettiğini belirten Akın, “En kısa sürede tamamlayıp çiftçinin hizmetine açacağız” dedi

    Komandolar Haftanin bölgesine inmeye devam ediyorMSB: Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor.
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