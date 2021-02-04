Turgutlu’nun kızları gümbür gümbür

Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanan maçta Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı 25-23, 11-25, 24-26, 24-26 set sonuçlarıyla Akhisargücü Spor Kulübü’nü 3-1 yenmeyi başardı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz yaptığı açıklamada, “Genç sporcularımız art arda elde ettikleri galibiyetlerle başarılarını ortaya koyuyorlar. Genç sporcularımızın ve ekibimizin tüm sezon boyunca başarılarının artarak devam etmesini ve şampiyonayı birincilikle tamamlamalarını diliyorum” dedi.