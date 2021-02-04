BİST1.5341.46EURO8.620.02USD7.160.00ALTIN422.30-0.68
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Turgutlu’nun kızları gümbür gümbür
    ABONE OL
    04.02.2021 - 00:00 |

    Turgutlu’nun kızları gümbür gümbür

    Manisa Şampiyonası’nda Genç Kızlar Kategorisi’nde sezonun ikinci maçına çıkan Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, rakibi Akhisargücü Spor Kulübü ile galibiyet için mücadele etti.

    Turgutlu’nun kızları gümbür gümbür

    Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanan maçta Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı 25-23, 11-25, 24-26, 24-26 set sonuçlarıyla Akhisargücü Spor Kulübü’nü 3-1 yenmeyi başardı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz yaptığı açıklamada, “Genç sporcularımız art arda elde ettikleri galibiyetlerle başarılarını ortaya koyuyorlar. Genç sporcularımızın ve ekibimizin tüm sezon boyunca başarılarının artarak devam etmesini ve şampiyonayı birincilikle tamamlamalarını diliyorum” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: 3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı korona tablosu...

    Son dakika: 3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı korona tablosu...

    Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

    Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

    Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

    Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

    65 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 60 yaş üstü ve 65 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

    65 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 60 yaş üstü ve 65 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

    Sıradaki Haber