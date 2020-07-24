24.07.2020 - 00:00 |
‘Turgutluspor’a inancımız tam'
TFF 3. Lig Play Off yarı final mücadelesinde adını finale yazdıran Turgutluspor, Esenler Erokspor karşılaşmasını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Turgutluspor Kulübü Başkanı Hüseyin Güleç ve Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan birlikte izledi.
Adını finale yazdıran Turgutluspor’u tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’mızın temsilcisi Turgutluspor’a destek vermek için statta yerimizi aldık. Kıran kırana bir mücadele oldu ve Turgutluspor’umuz sahadan 2-1 galip ayrılarak, final maçında Karşıyaka’nın rakibi olmayı başardı. Bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. 26 Temmuz’daki final maçında Turgutluspor’a yürekten başarılar diliyorum. Turgutluspor’un adını TFF 2. Lig’e yazdıracağına inanıyorum” dedi.