‘Turgutluspor’a inancımız tam'

Adını finale yazdıran Turgutluspor’u tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’mızın temsilcisi Turgutluspor’a destek vermek için statta yerimizi aldık. Kıran kırana bir mücadele oldu ve Turgutluspor’umuz sahadan 2-1 galip ayrılarak, final maçında Karşıyaka’nın rakibi olmayı başardı. Bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. 26 Temmuz’daki final maçında Turgutluspor’a yürekten başarılar diliyorum. Turgutluspor’un adını TFF 2. Lig’e yazdıracağına inanıyorum” dedi.