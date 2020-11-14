Turgutlu’ya asfalt şantiyesi

Turgutlu Belediyesi Asfalt Şantiyesi’ni kuracak olan firmayı Ankara’da ziyaret eden Başkan Çetin Akın, çalışmalar hakkın bilgi aldı. CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz’un eşlik ettiği Akın, projenin son durumu ile ilgili yetkililerle görüştü. Akın, şantiye ile Turgutlu’da ihtiyaç duyulan tüm alanlarda asfaltlama çalışması yapılacağını belirtti.