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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu’ya asfalt şantiyesi
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    14.11.2020 - 07:00 |

    Turgutlu’ya asfalt şantiyesi

    Turgutlu Belediyesi Asfalt Şantiyesi’ni kuracak olan firmayı Ankara’da ziyaret eden Başkan Çetin Akın, çalışmalar hakkın bilgi aldı.

    Turgutlu’ya asfalt şantiyesi

    Turgutlu Belediyesi Asfalt Şantiyesi’ni kuracak olan firmayı Ankara’da ziyaret eden Başkan Çetin Akın, çalışmalar hakkın bilgi aldı. CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz’un eşlik ettiği Akın, projenin son durumu ile ilgili yetkililerle görüştü. Akın, şantiye ile Turgutlu’da ihtiyaç duyulan tüm alanlarda asfaltlama çalışması yapılacağını belirtti.

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