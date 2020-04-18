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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu’ya destek verenlere plaket
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    18.04.2020 - 00:04 |

    Turgutlu’ya destek verenlere plaket

     Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, pazaryeri önlemlerini ve saha çalışmalarını yerinde inceledi. Güne Selvilitepe Mahallesi’nde kurulan çarşamba pazarında başlayan Akın, esnaf ve vatandaşa maske dağıttı. Ardından Aşevi ve Hayır Merkezi tarafından yürütülen ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtımına katıldı.

    Turgutlu’ya destek verenlere plaket

    İş insanlarına ziyaret

    Daha sonra salgınla mücadelede belediye ile işbirliği yapan kişi ve kurumları ziyaret eden Akın; Klinik Psikolog Gizem Söyüt, Sanayici Haluk Albayrak, genç iş insanı Hasan Durmakoş, Baktat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Narin Baklan, Egem Un Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ve Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ile bir araya geldi. Desteklerinden dolayı plaket sundu. Akın son olarak, Türkmen Yolundaki tamirat çalışmalarıyla, Kırmahalledeki süs havuzu çalışmalarını yerinde inceledi.

     

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