Turgutlu’ya destek verenlere plaket

İş insanlarına ziyaret

Daha sonra salgınla mücadelede belediye ile işbirliği yapan kişi ve kurumları ziyaret eden Akın; Klinik Psikolog Gizem Söyüt, Sanayici Haluk Albayrak, genç iş insanı Hasan Durmakoş, Baktat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Narin Baklan, Egem Un Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ve Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ile bir araya geldi. Desteklerinden dolayı plaket sundu. Akın son olarak, Türkmen Yolundaki tamirat çalışmalarıyla, Kırmahalledeki süs havuzu çalışmalarını yerinde inceledi.