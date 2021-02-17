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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu’ya dev yatırım
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    17.02.2021 - 00:01 |

    Turgutlu’ya dev yatırım

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu’ya bağlı Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar mahallerine yapılacak olan 30 milyonluk altyapı çalışmalarına ilk kazmayı vurdu.

    Turgutlu’ya dev yatırım

    Üç mahallenin modern bir görünüm kazanacağı proje kapsamında, 61 kilometrelik altyapı çalışmaları yürütülecek, 600 tonluk 1 adet içme suyu deposu ve yaklaşık 250 bin metrekare parke taşı çalışmasıyla tüm cadde ve sokakların üstyapısı yenilenecek. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Kanalizasyon ve içme suyu hattının yenilenmesi ve değişmesi için kazılması gerekiyor. Toz toprak ve çamurla karşılaşacağız. Bu süreçte muhtarımızdan ve vatandaşlarımızdan fedakarlık bekliyoruz” dedi.

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