Turgutlu’ya dev yatırım

Üç mahallenin modern bir görünüm kazanacağı proje kapsamında, 61 kilometrelik altyapı çalışmaları yürütülecek, 600 tonluk 1 adet içme suyu deposu ve yaklaşık 250 bin metrekare parke taşı çalışmasıyla tüm cadde ve sokakların üstyapısı yenilenecek. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Kanalizasyon ve içme suyu hattının yenilenmesi ve değişmesi için kazılması gerekiyor. Toz toprak ve çamurla karşılaşacağız. Bu süreçte muhtarımızdan ve vatandaşlarımızdan fedakarlık bekliyoruz” dedi.