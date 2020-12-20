Turgutreis’e kent meydanı

Bodrum Belediyesi’nin kentin çehresini değiştirecek meydan düzenleme projeleri kapsamında hazırlanan “Turgutreis Meydan ve Çevre Düzenleme” projesi için çalışmalar başladı. Turgutreis’in sosyal ve kültürel hayatını canlandıracak meydan projesinde, Atatürk büstü, tören alanı ve Şehitlik Anıtı yeniden düzenlenecek. Kafe ve restoranların yer aldığı İş Merkezi projesiyle birlikte gençler için kaykay pisti, spor ve rekreasyon alanları, konser alanı ve çocuk oyun parkı olacak.