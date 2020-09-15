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    15.09.2020 - 07:00 |

    Turhan Selçuk’un kitabı yayınlandı

    Milas Belediyesi, ünlü karikatürist Turhan Selçuk anısına kitap yayımladı.

    Turhan Selçuk’un kitabı yayınlandı

    Milas Belediyesi, ünlü karikatürist Turhan Selçuk anısına kitap yayımladı. “Turhan Selçuk’un Sanatı” adlı kitap araştırmacı yazar Halim Şafak Şanlıdağ tarafından hazırlandı. Eserde, sanatçının çiizm örnekleri, fotoğrafları, yaptığı görüşmeler yer alıyor. Usta çizerin adını yaşatmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Başkan Muhammet Tokat, “Selçuk adına ‘Sanat Edebiyat Günleri’nde sempozyum düzenleyeceğiz” dedi.

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