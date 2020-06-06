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    HaberlerEge Haberleri Turistler, gözünü Türkiye’ye çevirdi
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    06.06.2020 - 00:03 |

    Turistler, gözünü Türkiye’ye çevirdi

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçe belediye başkanı ile video konferans yöntemiyle toplantı düzenledi.

    Turistler, gözünü Türkiye’ye çevirdi

    Başkan Yılmaz, toplantıda devletin verdiği talimatları tam olarak yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekti. İlçeler arasında farklı uygulanan bank koyma, pazaryerleri ve plaj konumlandırmaları, duraklar gibi konularda ortak kararlar alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Devletimizden gelen genelgelere sadık kalacağız. Kararlarımızı alırken de ticaretin devam etmesi için üreticilerimizin de desteklemelerinin devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.

    Talep artıyor

    Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte Balıkesir’e insanların gelmeye başladığını belirten Başkan Yılmaz, “Birçok ülke İtalya ve İspanya’ya Kovid-19 pandemisi nedeniyle seyahat yasağı koydu. Bundan dolayı dünya gözünü Türkiye’ye çevirdi. Alacağımız tedbirlerle turistleri ve halkımızı koruyarak ağırlayabiliriz” dedi.

    MİLLET BAHÇESİ DEĞER KATACAK

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çay kenarı mevkiinde bin 71 dönüm alan üzerinde inşası devam eden Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Yılmaz, Millet Bahçesi’nin tamamlandığında bölgeye değer katacağını ifade etti. Projenin yöresel mimarideki taş evleri, doğal göletleri, ceviz ve meyve bahçeleri ve yürüyüş parkurları, spor alanlarıyla tamamlandığında Türkiye’ye örnek olacağını söyledi.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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