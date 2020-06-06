Turistler, gözünü Türkiye’ye çevirdi

Başkan Yılmaz, toplantıda devletin verdiği talimatları tam olarak yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekti. İlçeler arasında farklı uygulanan bank koyma, pazaryerleri ve plaj konumlandırmaları, duraklar gibi konularda ortak kararlar alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Devletimizden gelen genelgelere sadık kalacağız. Kararlarımızı alırken de ticaretin devam etmesi için üreticilerimizin de desteklemelerinin devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Talep artıyor

Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte Balıkesir’e insanların gelmeye başladığını belirten Başkan Yılmaz, “Birçok ülke İtalya ve İspanya’ya Kovid-19 pandemisi nedeniyle seyahat yasağı koydu. Bundan dolayı dünya gözünü Türkiye’ye çevirdi. Alacağımız tedbirlerle turistleri ve halkımızı koruyarak ağırlayabiliriz” dedi.

MİLLET BAHÇESİ DEĞER KATACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çay kenarı mevkiinde bin 71 dönüm alan üzerinde inşası devam eden Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Yılmaz, Millet Bahçesi’nin tamamlandığında bölgeye değer katacağını ifade etti. Projenin yöresel mimarideki taş evleri, doğal göletleri, ceviz ve meyve bahçeleri ve yürüyüş parkurları, spor alanlarıyla tamamlandığında Türkiye’ye örnek olacağını söyledi.