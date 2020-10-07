Turistlerin gözdesi

Öncelikle iç pazarın yoğun talebini karşılaşan otel, İngiltere, Almanya, Rusya, Polonya ve Ukrayna’dan gelen turistleri de konuk etti. Güvenli Turizm Sertifikası’nı ilk alan oteller içerisinde bulunan Titanic Deluxe Bodrum, KOVID-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri kapsamında istenen koşulları eksiksiz yerine getirerek güvenilir bir adres sundu. Otel yöneticileri, “Misafirlerinden aldığımız öneri ve talepleri değerlendirerek 2021 sezonuna da şimdiden aynı heyecan ve yeniliklerle hazırlanmaya başladık” diye açıklama yaptı.