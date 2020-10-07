85,74BİST1.154-0.60EURO9.150.09USD7.790.01ALTIN472.20-1.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Turistlerin gözdesi
    ABONE OL
    07.10.2020 - 00:02 |

    Turistlerin gözdesi

    Yurtdışı uçuşların başlamasıyla yabancı misafirleri ağırlamaya başlayan Titanic Deluxe Bodrum, 2020 sezonunda da tatilin adresi oldu.

    Turistlerin gözdesi

    Öncelikle iç pazarın yoğun talebini karşılaşan otel, İngiltere, Almanya, Rusya, Polonya ve Ukrayna’dan gelen turistleri de konuk etti. Güvenli Turizm Sertifikası’nı ilk alan oteller içerisinde bulunan Titanic Deluxe Bodrum, KOVID-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri kapsamında istenen koşulları eksiksiz yerine getirerek güvenilir bir adres sundu. Otel yöneticileri, “Misafirlerinden aldığımız öneri ve talepleri değerlendirerek 2021 sezonuna da şimdiden aynı heyecan ve yeniliklerle hazırlanmaya başladık” diye açıklama yaptı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

    Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

    Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

    Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    6 Ekim koronavirüs tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı paylaşıldı! Türkiye günlük koronavirüs tablosu son dakika detayları...

    6 Ekim koronavirüs tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı paylaşıldı! Türkiye günlük koronavirüs tablosu son dakika detayları...

    Sıradaki Haber