07.01.2021 - 00:02 |
Turizm bölgelerine aşı önceliği istedi
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Aşılamada turizm bölgelerini de öncelik sıralamasına alın” çağrısı geldi.
Marmaris ekonomisinin turizmle ayakta kaldığını belirten Oktay, “Öncelik tabi ki sağlık çalışanlarımızın ancak Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından; Marmaris, Alanya, Antalya, Fethiye, Bodrum, Kuşadası gibi bölgelerin aşılamada öncelikli olarak değerlendirilmesi, sektör ve ülke ekonomisi açısından önem arz ediyor. Özellikle dış pazara yönelik güvenli bölge oluşturulması yönünde çok ciddi anlamda katkısı olur” diye konuştu.