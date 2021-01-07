Turizm bölgelerine aşı önceliği istedi

Marmaris ekonomisinin turizmle ayakta kaldığını belirten Oktay, “Öncelik tabi ki sağlık çalışanlarımızın ancak Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından; Marmaris, Alanya, Antalya, Fethiye, Bodrum, Kuşadası gibi bölgelerin aşılamada öncelikli olarak değerlendirilmesi, sektör ve ülke ekonomisi açısından önem arz ediyor. Özellikle dış pazara yönelik güvenli bölge oluşturulması yönünde çok ciddi anlamda katkısı olur” diye konuştu.