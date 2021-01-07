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    07.01.2021 - 00:02 |

    Turizm bölgelerine aşı önceliği istedi

    Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Aşılamada turizm bölgelerini de öncelik sıralamasına alın” çağrısı geldi.

    Turizm bölgelerine aşı önceliği istedi

    Marmaris ekonomisinin turizmle ayakta kaldığını belirten Oktay, “Öncelik tabi ki sağlık çalışanlarımızın ancak Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından; Marmaris, Alanya, Antalya, Fethiye, Bodrum, Kuşadası gibi bölgelerin aşılamada öncelikli olarak değerlendirilmesi, sektör ve ülke ekonomisi açısından önem arz ediyor. Özellikle dış pazara yönelik güvenli bölge oluşturulması yönünde çok ciddi anlamda katkısı olur” diye konuştu.

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