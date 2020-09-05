‘Turizm bölgelerinin gelirleri artırılmalı’

Girgin, özellikle pandemi döneminde geliri azalan belediyelere daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini söyledi. Ayrıca turizm bölgesi belediyelerinin de yaz aylarında desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Tüm olumsuzluklara rağmen en iyi hizmeti verme gayretinde olduklarını söyleyen Oktay da, “Gelirlerimiz büyük oranda azaldı. Buna rağmen en iyi hizmeti vermenin gayreti içindeyiz. Bir yandan toplum sağlığını korumak için çaba gösterirken öte yandan hizmetlerin devamını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.