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    HaberlerEge Haberleri ‘Turizm bölgelerinin gelirleri artırılmalı’
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    05.09.2020 - 00:02 |

    ‘Turizm bölgelerinin gelirleri artırılmalı’

    Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’le birlikte Bozburun Mahallesi’nde bir dizi incelemelerde bulundu.

    ‘Turizm bölgelerinin gelirleri artırılmalı’

    Girgin, özellikle pandemi döneminde geliri azalan belediyelere daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini söyledi. Ayrıca turizm bölgesi belediyelerinin de yaz aylarında desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Tüm olumsuzluklara rağmen en iyi hizmeti verme gayretinde olduklarını söyleyen Oktay da, “Gelirlerimiz büyük oranda azaldı. Buna rağmen en iyi hizmeti vermenin gayreti içindeyiz. Bir yandan toplum sağlığını korumak için çaba gösterirken öte yandan hizmetlerin devamını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

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