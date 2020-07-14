Turizm cennetine iki ülkeden ilgi...

Turizm merkezi Alaçatı, normalleşme süreciyle birlikte Almanya ve İngiltere’den rezervasyon telefonları almaya başladı. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, havalimanları kapılarının Türkiye’ye açılmasını dört gözle beklediklerini söyledi. Alaçatı’yı ayakta tutan iç turizmde temmuz ayının ikinci haftasıyla hareketlenmelerin artacağını belirten Bayraktaroğlu “Normalleşme sürecinde en çok İngiltere ve Almanya pazarından talep bekliyoruz, oradaki yurttaşlarımız gelmeyi çok istiyor” diye konuştu.