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    HaberlerEge Haberleri Turizm merkezlerinde kaçak yapı mücadelesi
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    03.07.2020 - 00:03 |

    Turizm merkezlerinde kaçak yapı mücadelesi

    Turizm merkezlerinde kaçak yapı mücadelesi

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetimlerinde Muğla’daki imar barışına aykırı yapılar tespit edilip yıkılıyor. Bodrum, Marmaris, Milas, Ortaca ve Fethiye başta olmak üzere tüm ilçelerde belirlenen bin 584 kaçak yapının belirli aralıklarla yıkımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Dalaman ilçesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların bulunduğu Şerefler Mahallesi’ne geldi. Bölgedeki bazı yapıların yıkımı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait iş makinelerinin yardımıyla gerçekleştirildi. Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da yıkım çalışmalarını takip etti. l AA

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