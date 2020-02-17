17.02.2020 - 00:00 |
Turizm projelerine GEKA’dan tam destek
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Kaymakam Ahmet Soley’le birlikte Denizli’de Güney Ege Kalkınma Ajansı’nı (GEKA) ziyaret etti. ‘Ekoturizmle yeni bir destinasyon Karacasu’ projesi ile ‘Arapapıştı Kanyonu doğa sporları ön fizibilite çalışması’ projesinin sözleşmesi imzalandı.
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.