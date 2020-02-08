08.02.2020 - 00:03 | | ALİ GÜNDOĞAN DHA
Turizm sezonu için hazırlıklar başladı
Bu yıl ilk turist kafilesinin mart ayının ilk haftasında geleceği Muğla’da, Marmarisli turizmciler sezon hazırlıklarına başladı.
İşletmeler bakım ve onarıma alındı. Günübirlik gezi ve mavi tur düzenleyen tekne sahipleri de tadilata başladı. İşletkeci Hamdi Alkancı, “Misafirlerimize dört dörtlük hizmet vermek için telaşlı bir çalışmamız var” dedi. Kaptan Mehmet Bakırcı da, “Şubat sonunda teknelerimiz hazır olacak” dedi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.