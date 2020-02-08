Turizm sezonu için hazırlıklar başladı

İşletmeler bakım ve onarıma alındı. Günübirlik gezi ve mavi tur düzenleyen tekne sahipleri de tadilata başladı. İşletkeci Hamdi Alkancı, “Misafirlerimize dört dörtlük hizmet vermek için telaşlı bir çalışmamız var” dedi. Kaptan Mehmet Bakırcı da, “Şubat sonunda teknelerimiz hazır olacak” dedi.